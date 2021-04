Cold Cave, ascolta due nuove tracce dal nuovo Ep in uscita a giugno.

I Cold Cave tornano a pubblicare un nuovo EP che porta il titolo di “Fate in Seven Lessons“. Il lavoro verrà pubblicato ufficialmente l’11 giugno su Heartworm Press label fondata da Wes Eisold, anima del progetto synth pop e dark-wave di Los Angeles. Il lavoro è dichiaratamente influenzato dai continui ascolti degli album degli inglesi New Order. Di seguito potete ascoltare un primo estratto dal titolo “Night Light” mentre su Bandcamp trovate anche lo streaming della traccia “Promised Land“.

https://www.facebook.com/COLDCAVE