Era il lontano 2002 quando la band statunitense diede la luce al proprio quarto album nonché best seller Yankee Hotel Foxtrot.

In occasione del ventennale dalla sua uscita i Wilco hanno deciso di festeggiare la ricorrenza in grande stile. Il prossimo 16 settembre, via Nonesuch, il gruppo capitanato da Jeff Tweedy renderà disponibile una serie di edizioni speciali del disco, precisamente, un’edizione super deluxe in formato da 11 LP (più CD singolo) o come raccolta di 8 CD, comprensive di ben 82 pezzi inediti, pezzi dal vivo, strumentali, bozze, demo ed un libro.

Per chi volesse ci saranno pure versioni più contenute come la deluxe da 7 LP con 39 tracce inedite, la deluxe digitale con 49 tracce inedite, una tiratura da 2 LP o quella da 2 CD con 18 bonus track.

In concomitanza con l’annuncio di queste pubblicazioni i Wilco hanno reso disponibile l’audio del brano Reservations (Live at The Pageant, St. Louis, MO 7/23/02). Buon ascolto.

