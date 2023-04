Penguin Cafe, ascolta un brano dal prossimo album.

A due anni da ‘Matter Of Life..2021′ la Penguin Cafe (ex the Penguin Cafe Orchestra) annuncia il ritorno discografico con un nuovo album dal titolo ‘Rain Before Seven…‘.

Il sesto album dell’ensemble inglese verrà pubblicato il 7 luglio dalla Erased Tapes ed è anticipato dal primo singolo ‘In Re Budd‘, primo pezzo in assoluto scritto da Arthur Jeffes con il balafon.

Il disco è descritto come un lavoro “dal senso spensierato ottimismo con un’esotica esuberanza ritmica il disco è, nel complesso, sperimentale e giocoso.”

https://www.penguincafe.com/

https://www.instagram.com/penguincafe_official/

https://www.facebook.com/ThePenguinCafe/