Alla lunga lista delle uscite di questo periodo si unisce quella della punk-rock band americana. Non manca molto, infatti, allapubblicazione di Trouble Maker, il nono disco dei Rancid, atteso nelle rivendite a partire dal 9 Giugno via Hellcat Records/Epitaph.

Del disco è già possibile guardare i video dei brani, Telegraph Avenue e Ghost of a Chance , che trovate più in basso.

Sempre nel mese di Giugno il gruppo sarà in tour nel nostro paese. Queste le date:

14/6 Summer Festival, Lucca (w/ Green Day)

15/6 I-Days Milano/Autodromo Nazionale Monza, Monza

La tracklist:

1 Track Fast

2 Ghost of a Chance

3 Telegraph Avenue

4 An Intimate Close Up of a Street Punk Trouble Maker

5 Where I’m Going

6 Buddy

7 Farewell Lola Blue

8 All American Neighborhood

9 Bovver Rock and Roll

10 Make It Out Alive

11 Molly Make Up Your Mind

12 I Got Them Blues Again

13 Beauty of the Pool Hall

14 Say Goodbye to Our Heroes

15 I Kept a Promise

16 Cold Cold Blood

17 This is Not the End

18 We Arrived on Time” (lp bonus track)

19 Go On Rise Up” (lp bonus track)

