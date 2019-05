The B-52′s, la band annuncia l’anniversario di “Cosmic Thing” e relativo tour.

Ed arrivarono anche i trent’anni dell’album “Cosmic Thing” del gruppo B-52. Per festeggiare l’anniversario il gruppo americano pubblicherà una versione stesa: 2 CD che includono l’album originale rimasterizzato con nuovi remix e lo show live inedito del Cosmic Thing tour. Disponibile dal 28 giugno su Rhino records il doppio album sarà supportato da un lungo tour che toccherà gli Stati Uniti e in estate l’Europa.

L’edizione speciale dell’album conterrà un libretto che include: note di copertina del giornalista ed autore T. Cole Rachel, i testi dei brani, le foto inedite della band, 5 nuove bonus track rimasterizzate tra le quali spuntano le b-sides e remix come “B-52’s Megamix” e “Roam” (Extended Remix). Il secondo cd della raccolta è un album inedito che immortala la band della Georgia in un live in Texas datato 1990 proprio durante il Cosmic Tour. L’esibizione include sette canzoni estrapolate da Cosmic Thing insieme a molti altri classici dei B-52’s come “Rock Lobster” e “Dance This Mess Around” estratte dall’album di debutto omonimo del 1979; e “Private Idaho” e “Give Me Back My Man” da Wild Planet del 1980.Tutte le canzoni sono state registrate durante lo show il 4 agosto al Pavillion in Texas, eccetto “Whammy Kiss,” che fu registrato la notte precedente durante l’esibizione della band a Dallas.

L’album originale fu registrato da Fred Schneider, Kate Pierson, Cindy Wilson e Keith Strickland, e co-prodotta da Nile Rodgers e Don Was.

