Badly Drawn Boy è tornato a pubblicare un nuovo album. Ascolta tre brani.

Badly Drawn Boy è tornato a pubblicare un nuovo album dopo circa dieci anni. Il nono lavoro di Damon Gough da Bolton è uscito sotto licenza AWAL Recordings Ltd ma è autotprodotto. Intitolato Banana Skin Shoes segna il ritorno di uno dei miglior singer songwriter degli ultimi decenni noto anche per aver composto celebri colonne sonore per film; l’ultima in ordine di tempo fu per Being Flynn un dramma con Robert De Niro, Julianne Moore e Paul Dano.

L’album è composto da 14 tracce che includono “Is This a Dream?”, “I Need Someone To Trust” e “I Just Wanna Wish You Happiness (Live Session) che potete ascoltare qui sotto.

Il sound è un mix di pop-soul anni 80 à la Hall and Oates, Motown-esque soul e reminiscenze soft rock in stile Chicago. Alla produzione troviamo Gethin Pearson (Kele Okereke) e Youth (Paul McCartney), realizzata in più studi di registrazione tra Manchester and London.

