Mancano pochi giorni alla diciottesima edizione dello storico festival che si tiene ogni estate a Legnano.

Quest’anno c’è una bellissima novità: il cambio di location; la festa del Rugby Parabiago si terrà infatti nella splendida cornice dell’isola del Castello di Legnano.

Tantissimi gli artisti italiani e internazionali che si alterneranno: Litfiba, Elio e le storie tese, Tre allegri ragazzi morti, Planet Funk, J Ax & Fedez, The Darkness…

La festa comincerà il 30 giugno e proseguirà fino al 9 luglio, oltre alla musica sono previste numerose attività sportive, che si terranno nell’adiacente Sport Village, dove ognuno potrà scegliere di sperimentare una o più attività sportive tra yoga, tai-CHi, rugby, basket, calcio, cross fit, parete arrampicata, oppure ricreative come visite al parco e/o al castello, gonfiabili per i più piccini, crossbooking, birdwatching, percorsi di educazione ambientale e attività per bambini in collaborazione con i centri estivi del comune di Legnano. Lo sport village sarà aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:30.

Dopo aver praticato le attività, verrà sicuramente fame e sete ed è per questo che hamburgeria, piadineria, griglieria e fiumi di birra accompagneranno le serate senza lasciare nessuno a stomaco vuoto. Il tutto accompagnato dal dj set del Waikiki, che riprenderà poi alla chiusura di ogni serata.

A partire dalle 21 invece, prenderà il sopravvento la musica live.

Il cartellone accontenta un po’ tutti, ed il festival è reso accessibile anche da numerosi eventi totalmente free e altri che sono a un prezzo che è assolutamente alla portata di tutte le tasche.

Si parte il 30 giugno con Elio e le storie tese, storica band geniale e demenziale ed estremamente dotata che quest’estate sarà impegnata nel primo tour europeo.

Sabato 1 luglio si esibiranno i Planet Funk una delle più importanti band del panorama elettro-dance italiano, che in dieci anni sono riusciti a fare successo a livello internazionale.

Il 2 luglio ci sarà una festa a tema irlandese per celebrare il “Paddy’s“, il cui ingresso è totalmente gratuito. Sul palco si esibiranno The Rumjacks e The CLAN con il loro folk’n’roll. I più scatenati portano partecipare a uno stage di danza irlandese tenuto da Gen D’Ys.

Il 3 luglio sarà un evento speciale, infatti la serata è completamente dedicata ai Legnanesi, storico gruppo teatrale locale che nei numerosi anni di attività ha raccolto numerosi consensi nei teatri di tutta italia. Si esibiranno gratuitamente, ma è assolutamente consigliato chiamare il numero verde per prenotare i posti, che andranno sicuramente a ruba.

Il 4 luglio ci sarà spazio per il reggae sperimentale ed eclettico dei Boombadash.

Il 5 luglio sarà la serata dei Tre Allegri Ragazzi Morti, attualmente in tour in giro per l’Italia, in compagnia di OD FULMINE e LO STRANIERO, che fanno parte dell’etichetta La Tempesta, da loro fondata.

Il 6 luglio è la volta della band internazionale, e gli organizzatori non si sono certo trattenuti: sono riusciti a strappare uno show ai The Darkness, che porteranno a Legnano un po’ di scariche rock’n’roll. L’aftershow sarà a casa di Andrea Rock di Virgin Radio.

Il 7 luglio è il turno di J Ax e di Fedez, in tour dallo scorso marzo.

L’8 luglio i Litfiba si impossesseranno del palco, dopo le numerose date invernali da tutto esaurito a sostegno di Eutòpia, ecco le date estive, che a grande richiesta sono state aggiunte a quelle che erano già da tempo confermate.

La serata conclusiva sarà a ingresso gratuito. E’ previsto il festival Holi, ispirato alla coloratissima festa tradizionale indiana. Le polveri ricopriranno ogni cosa per dare a tutto un tono allegramente colorato. Voi vestitevi di bianco, munitevi dei sacchetti di polvere in vendita all’interno dell’area, e scatenate la guerra di colori!

L’evento è organizzato da Shining Production ed è patrocinato dal comune di Legnano.

Per qualsiasi informazione:

Mail : info@rugbysound.it

Infoline e whatsapp: +39. 348 153 3425

www.rugbysound.it | www.shiningproduction.com

https://www.facebook.com/RugbySoundFestival/