Proseguono gli impegni concertistici per il songwriter australiano e la sua inseparabile band. Sempre meno giorni mancano al solo live italico che Nick Cave & the Bad Seeds terranno nello stivale, esattamente, il 17 Luglio al Lucca Summer Festival di Lucca.

Intanto i nostri hanno annunciato che il prossimo 28 Settembre sarà pubblicato, in vinile ed in digitale, un nuovo ep dal vivo , intitolato Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen, che conterrà quattro brani ripresi dall’omonimo concert film di qualche mese addietro.

Al momento, in basso, trovate un estratto della loro esecuzione di Distant Sky. Buona visione.

La tracklist:

1 Jubilee Street

2 Distant Sky

3 From Her to Eternity

4 The Mercy Seat

https://www.facebook.com/nickcaveandthebadseeds/

https://www.nickcave.com/