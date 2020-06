Il nuovo album del Flaming Lips è intitolato ‘American Head‘. Il sedicesimo capitolo del gruppo psycho rock di Oklahoma City uscirà l’11 settembre ed è anticipato dal singoli “Flowers of Neptune 6″ e ” My Religion Is You”. Composto da 13 brani uscirà, presumibilmente, ancora per le label Warner Bros/Bella Union ed è disponibile dai siti ufficiali in pre-order in formato vinile colorato limited edition con t-shirt. Coloro che prenoteranno l’album riceveranno, in formalo liquido, i primi due singoli e i brani ‘Dinosaurs on the Mountain’, ‘You n Me Sellin’ Weed’, ‘Will You Return / When You Come Down’ and ‘Mother Please Don’t Be Sad’.

La tracklist di ‘American Head’:

1. ‘Will You Return / When You Come Down’

2. ‘Watching the Lightbugs Glow’

3. ‘Flowers Of Neptune 6’

4. ‘Dinosaurs On The Mountain’

5. ‘At The Movies On Quaaludes’

6. ‘Mother I’ve Taken LSD’

7. ‘Brother Eye’

8. ‘You n Me Sellin’ Weed’

9. ‘Mother Please Don’t Be Sad’

10. ‘When We Die When We’re High’

11. ‘Assassins of Youth’

12. ‘God and the Policeman’ (Feat. Kacey Musgraves)

13. ‘My Religion Is You’