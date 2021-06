Thomas Klein è in procinto di pubblicare il quarto album del suo progetto a nome Sølyst .

Quest’ultimo lavoro del batterista dei Kreidler uscirà a cinque anni dal precedente “The Steam Age” e così come per tutti i restanti lavori precedenti, l’omonimo del 2011 e “Lead” del 2013, sarà prodotto attraverso la label anseatica Bureau B così come gli ultimi LP della sua band: “Flood” (2019), “European Songs” del 2017, “ABC” (2014), “Den” (2012), “Tank” (2011).

Il titolo scelto dall’autore in questo caso è “Spring” e sarà costituito da un totale di otto tracce elaborate negli ultimi tre anni e realizzate in più fasi che poi hanno portato a delle significative rivisitazioni che hanno instradato il sound d’insieme su atmosfere industriali e strutture ipnotiche edificate su stratificazioni di suoni e robuste parti ritmiche che scagliano tuoni e saette. Del resto il percussionista di Dusseldorf ci ha dalla prima ora abituato a determinati scenari post apocalittici e disorientamenti elettrificati.

“Spring” sarà disponibile attraverso la label di Amburgo a partire dal prossimo 13 agosto.

In rete intanto i primi ritagli dei brani ‘Sheroes’, ‘Flex’, ‘Hold’ e ‘Spring’.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Petra Bosch

Sølyst – “Spring” – Tracklist

1. Sheroes

2. Flex

3. Thief

4. Flush

5. Hold

6. Atlas

7. Spiral

8. Spring