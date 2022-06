Erasure, diciottesimo album. Ascolta il singolo.

Andy Bell e Vince Clarke, ovvero gli ERASURE, hanno annunciato i dettagli della prossima release discografica. Day-Glo (Based on a True Story) – diciottesimo album in studio – verrà pubblicato dalla Mute il 12 agosto su supporto CD e vinile verde fluo e ovviamente anche in versione digital.

Le dieci tracce di questo lavoro di inediti nascono però dalla manipolazione di The Neon, il loro acclamato album uscito nel 2020. Il risultato finale ha poca somiglianza con le tracce originali e diventa uno sguardo alternativo al mondo di Vince e Andy, qualcosa che potrebbe essere stato creato solo quando gli artisti si sono confrontati con circostanze che hanno permesso l’introspezione e di creare qualcosa di completamente nuovo.

https://www.erasureinfo.com/

https://www.facebook.com/erasureinfo