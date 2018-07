Il collettivo punk russo non ha mancato di mettersi in luce durante la recente finale del mondiale di calcio, nel corso della quale quattro dei suoi attivisti hanno pacificamente fatto irruzione sul campo di gioco onde esser poi arrestati.

Oltre queste azioni situazioniste di disobbedienza civile Pussy Riot è pure una band a formazione variabile che ha appena messo in rete il video di un nuovo singolo, dal titolo Track About Good Cop, che trovate più in basso.

A quanto sembra, prossimamente, altri brani inediti autoprodotti potrebbero esser resi disponibili. Staremo a vedere…

