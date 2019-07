Iggy Pop, nuovo album a settembre. Ascolta “Free”.

Nuovo disco per l’Iguana, il King del punk rock colui che più invecchia e più è punk. Attore, modello, poeta ed ovviamente musicista. E così che tra le varie attività ha inciso un nuovo album che uscirà il 6 settembre su etichetta Loma Vista/Caroline International. Il titolo dell’album è Free ed esce a tre anni di distanza da Post Pop Depression ed è il suo diciottesimo solo album.

Viene presentato come un album cupo e contemplativo, diverso da qualsiasi altro album di Iggy dove i musicisti principali sono i Leron Thomas e Noveller. “Con questo nuovo album volevo essere libero. So che è un’illusione, e che la libertà è solo qualcosa che senti tu, ma ho vissuto la mia vita fino ad ora con la convinzione che quella sensazione è tutto ciò che vale la pena di inseguire; tutto ciò di cui hai bisogno – non per forza felicità e amore, ma la sensazione di essere liberi. Questo album in qualche modo mi è capitato, e ho lasciato che accadesse” ha dichiarato Iggy Pop.

https://www.facebook.com/iggypop/

http://www.iggypop.com/

Questa la tracklist:

1.”Free”

2.”Loves Missing”

3.”Sonali”

4.”James Bond”

5.”Dirty Sanchez”

6.”Glow in the Dark”

7.”Page”

8.”We Are the People”

9.”Do Not Go Gentle into That Good Night”

10.”The Dawn”