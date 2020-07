Il lungo tour per il trentennale dei Fu Manchu ha subito un rivio di un anno e quindi anche la data italiana, prevista in questi mesi, è stata rimandata. Per festeggiare il compleanno della seminale formazione stoner rock i fans italiani dovranno aspettare il prossimo giugno. Poco male il tour 2021, che sarà comunque unico e toccherà l’Europa e gli USA; si trasformerà in un festeggiamento “in ritardo”. Appuntamento al 16 Giugno 2021 all’Alcatraz di Milano.

La storica formazione californiana ritornerà in Italia con la loro musica fatta di rock, partiture hardcore, momenti di pura psichedelica, atmosfere “spaziali” e riff granitici e, oltre a presentare il loro ultimo disco “Clone of the Universe”, ripercorrerà durante lo show i 30 anni di carriera. In attesa del 2021, la stessa band ha creato “FU30”, una playlist dei loro migliori pezzi, è possibile ascoltarla su spotify.

Vi ricordiamo che i biglietti acquistati per i concerti previsti nel 2020 rimangono validi per gli show del 2021. Per informazioni www.hubmusicfactory.com

https://fu-manchu.com/

https://www.facebook.com/FuManchuBand/