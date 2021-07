I Clinic annunciano il loro nono album. Ascolta i singoli.

I Clinic annunciano il loro nono album in studio, in uscita il 22 ottobre su Domino, e intitolato Fantasy Island. L’ LP di dodici tracce è stato registrato in un vecchio studio nel Merseyside durante l’estate del 2019. Il loro ultimo album, Wheeltappers and Shunters del 2019, ha visto la band fare satira sulla cultura britannica e sguazzare nella squallida nostalgia degli anni Settanta.

Facendo riferimento a Things to Come di H.G. Wells, The Medium is the Massage di Marshall McLuhan e Sombrero Fallout di Richard Brautigan, i temi che la Clinic esplorano in questo album sono il tempo, la musica e l’intrattenimento facendo salire alla ribalta l’incredibile “Refractions (In the Rain)”, che strizza l’occhio alla Human League con le sue stridenti linee di sintetizzatore e ritmi ballabili, con la minaccia groovy e spavalda che i Clinic portano sempre a la festa.

“È un barattolo di cocktail alla frutta”, dice la band, “e c’è sicuramente un’atmosfera più leggera ed evasiva a Fantasy Island. Oltre alla Human League, altre influenze musicali sull’album includono Fun Boy Three, Kid Creole and the Coconuts e la musica pop dei primi anni ’80, ma anche nastri mix italiani Cosmic disco ed elementi primitivi di artisti di strada, come la Memphis Jug Band e il vecchio blues musica, che bilanciano il suono e danno a Fantasy Island la sua energia grezza. Solo la Clinic è in grado di mettere insieme questi riferimenti disparati per creare un insieme coeso ed emozionante con compiti di mixaggio gestiti da Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Neon Indian).

La Tracklist:

1. The Lamplighter

2. Fine Dining

3. Take A Chance

4. Refractions (In The Rain)

5. Dreams Can Come True

6. Miracles

7. On The Other Side…

8. Fantasy Island

9. I Can’t Stand The Rain

10. Feelings

11. Hocus Pocus

12. Grand Finale

fonte: com. stampa