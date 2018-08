Dopo il recente successo di Torino presso il TOdays festival gli Editors tornano in Italia per una data a Bologna a novembre. L’amatissima band inglese, che ha venduto sino ad oggi oltre 2 milioni di dischi nel mondo, il 29 novembre 2018 suonerà al Paladozza, questi i costi dei biglietti: 25 / 30 / 35 euro + d.p. Apertura porte 18 30 e inizio inizio concerti ore 20.

Gli Editors sono una delle band più amate del rock indipendente mondiale.

Tom Smith (chitarra e voce), Chris Urbanowicz (chitarra), Ed Lay (batteria) e Russell Leetch (basso) si conoscono all’Università di Stafford, vicino Birmingham. Nel 2003 danno vita agli Editors e nel 2004 firmano il loro primo contratto discografico con l’etichetta indipendente Kitchenware. Nel 2005, dopo un intenso tour in madrepatria, pubblicano in tiratura limitata il singolo di debutto Bullett: tutto esaurito in un solo giorno. Segue il singolo Munich che in UK entra subito in TOP 30, procurando loro le lodi e l’entusiasmo di tutta la stampa inglese .Il terzo singolo Blood non fa altro che confermarne l’ascesa arrivando in Top 20. Nel luglio 2005 finalmente esce il primo album: The Back Room, che li consacra come una delle migliori band emergenti in UK negli ultimi anni. L’album entra in classifica alla nr. 13 e conquista i fan di tutta Europa. All’ inizio 2006, una re-release di Munich non solo regala ai quattro il primo singolo in Top Ten UK, ma sorprendentemente rilancia l’album che arriva un anno dopo l’uscita al n°1 della classifica Album vendendo ben 600.000 copie in pochi mesi e aggiudicandosi il disco di platino.

Inizia un lunghissimo tour che li porterà in Europa, Stati Uniti e Giappone ottenendo ovunque un grande successo.

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla sbornia di The Back Room, e rieccoli con un nuovo album: An End Has A Start. Il nuovo lavoro, ambizioso e appassionante, entra immediatamente al primo posto della classifica inglese, imponendo gli EDITORS come una delle realtà di maggior successo della scena nu-nu-wave britannica, con una nomination per i Brit Awards, nella categoria “Best British Group”.

Nel 2009 arriva ‘In This Light And On This Evening’, album che segna una svolta verso suoni più elettronici (sempre al n°1 in classifica), ma caratterizzato da sonorità più cupe e da un largo utilizzo di synth, come il brano che diventerà il gran finale di tutti i loro concerti: ‘Papillon’ (un grande classico della band che ha totalizzato oltre 90 milioni di streaming).

Nel 2013 arriva finalmente il quarto album ‘The Weight Of Your Love’ con la nuova e attuale line up che vede Tom Smith, Russell Leetch e Ed Lay affiancati da Justin Lockey e Elliott Williams. Nel 2015 segue il deciso ritorno verso i sentieri new new wave con “In Dream”, quinto lavoro in studio, con la presenza di Bob Mould dietro la consolle, e soprattutto di Rachel Goswell degli Slowdive, che colora con la sua voce tre tracce.

Oggi gli Editors sono una delle realtà più acclamate nel rigoglioso panorama britannico, e buona parte del loro successo si deve certamente a Tom Smith che si conferma leader carismatico capace di mutare registro vocale in ogni singolo pezzo e di ammaliare il pubblico con uno stile unico.

Con oltre 2 milioni di dischi venduti nel mondo, la band non è disposta ad adagiarsi e continua a vagliare nuove vie.

Il nuovissimo album “Violence” pubblicato il 9 marzo 2018, anticipato dalla strepitosa “Magazine”, un brano pop che attacca selvaggiamente le azioni e l’atteggiamento di coloro che sono al potere, e dal bellissimo singolo ‘Hallelujah (So Low)’, già acclamato dalla critica internazionale, e al primo posto in classifica in Olanda e Belgio.

