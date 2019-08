Lindstrøm, ad ottobre il sesto album. Ascolta una traccia.

Uscirà l’11 ottobre per la label, Smalltown Supersound, il sesto album di Lindstrøm. ‘On A Clear Day I Can See You Forever’ – titolo del lavoro - s’ispira ‘On A Clear Day You Can See Forever’ celebre musical con Barbra Streisande al prog di Robert Wyatt di Matching Mole e una dose di musica classica e composizioni cinematografiche. Ma tutto il lavoro nasce dopo che l’artista norvegese ha composto musiche originali, con performance live, per la Henie Onstad Kunstsenter di Oslo. Un lavoro che potremmo definire atipico per Hans-Peter perchè l’ha composto utilizzando esclusivamente strumenti, invece di affidarsi al computer; partendo dall’impiego di synth e drum machine abbondantemente utilizzati per il set up live dell’istallazione sonora. “E’ stata una gioia scrivere musica con strumenti - ha dichiarato l’artista – ha molto senso per me ora, specialmente dopo averne realizzata negli ultimi 15 anni solo con un computer. Non credo che tornerò sui miei passi”. “La title track - continua - è un’improvvisazione di 10 minuti sul Moog Memorymoog; un brano che non ho voluto editare mentre l e altre tre tracce sono state scritte e arrangiate prima delle registrazioni”.

‘On A Clear Day I Can See You Forever’ tracklist:

1. On A Day Like This I Can See You Forever

2. Really Deep Snow

3. Swing Low Sweet LFO

4. As If No One Is Here

