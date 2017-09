Per celebrare il leggendario concerto sold out che i Pearl Jam tennero il 20 e il 22 agosto del 2016 durante la storica stagione delle World Series championship dei Chicago Cubs, la band pubblicherà il documentario “Let’s Play Two” accompagnato dalla colonna sonora.

La colonna sonora, in versione cd e 2LP, sarà nei negozi tradizionali e negli store digitali dal 29 settembre in concomitanza con l’uscita del documentario nei cinema americani ed è già disponibile per il pre-order mentre il documentario sarà disponibile in DVD e Blu Ray dal 17 novembre.

“Let’s Play Two” è stato diretto dal regista e fotografo Danny Clinch e prodotto dalla Monkeywrench Productions, Tourgigs Productions, Universal Music Publishing Group, Republic Records, FOX Sports e la Major League Baseball in collaborazione con Milkt Films e Polygram Entertainment.

Oltre ad essere Chicago la città natale di Eddie Vedder, i Pearl Jam hanno instaurato una relazione duratura con la città, i Chicago Cubs e lo stadio Wrigley Field, il quale è anche luogo unico per il mondo dello sport e della musica.

A partire da “Ten” fino a “Lightning Bolt”, il film spazia attraverso tutto il catalogo di brani originali e cover che hanno caratterizzato la carriera 25ennale della band.

Attraverso gli occhi di Danny Clinch e la voce dei Pearl Jam, il film mostra il passato e il presente sia della band che dei Chicago Cubs e tramite la musica, il sudore e le speranze eterne che accumunano i fan dei Cubs e dei Pearl Jam, viene svelato il viaggio che ha creato questa speciale relazione.

“Nei miei film e nelle mie fotografie mi piace esplorare la relazione esistente tra una band, i suoi fan e la location” racconta il regista di “Let’s Play Two” Danny Clinch. “Quando succede che i personaggi principali del tuo film sono i Pearl Jam, i Chicago Cubs, i loro fan e lo stadio Wringley Field durante un momento storico, sai per certo che sarà epico. Abbiamo fatto bene a seguire i nostri istinti che ci hanno portato alla storica partita 7 delle World Series, la quale ha chiuso per la squadra un periodo di magra lungo 108 anni. Ho imparato ad accettare l’inaspettato e quando si è pronti, tutto ciò ripaga sempre”.

Il regista Danny Clinch e il produttore esecutivo di Milkt Landha Narvaez sono stati team di produzione di progetti cinematografici per più di 15 anni. Hanno lavorato insieme anche per il film del concerto live dei Pearl Jam “Immagine in Cornice” (2007) e negli anni hanno lavorato a tanti altri EPKs della band.

http://pearljam.com/

https://www.facebook.com/PearlJam

Questa la tracklist:

1. Low Light

​2. Better Man

3. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town

4. Last Exit

5. Lightning Bolt

6. Black Red Yellow

7. Black

8. Corduroy

9. Given To Fly

10. Jeremy

11. Inside Job

12. Go

13. Crazy Mary

14. Release

15. Alive

16. All The Way

17. I’ve Got A Feeling

fonte: com. stampa