La band dell’autore e musicista canadese Taylor Kirk è in procinto di tornare a suonare dal vivo nello stivale. Ciò è dovuto alla recente pubblicazione dell’album Sincerely, Future Pollution, uscito lo scorso Aprile.

Quasi in contemporanea con la partenza della tournèe europea, i Timber Timbre hanno messo in circolazione un nuovo singolo, dal titolo Les Égouts, in ascolto più in basso.

Di seguito le date che il gruppo terrà nel nostro paese:

30/9 Monk Club, Roma

01/10 Mame, Padova

03/10 Salumeria Della Musica, Milano

