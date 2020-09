Gli Smashing Pumpkins stanno per tornare con un doppio album e una serie animata.

Il nuovo album di Billy Corgan & co. sarà un doppio e si chiama CYR ed uscirà il 27 novembre. Tra le venti tracce registrate anche Cyr e The Colour of Love, che potete ascoltare qui sotto,.

Gli Smashing Pumpkins hanno anche annunciato una serie animata che accompagnerà i brani, cinque episodi in totale, i primi due potete vederli qui sotto, dal titolo In Ashes.

https://www.facebook.com/smashingpumpkins

https://smashingpumpkins.com/

LA TRACKLIST

01. The Colour of Love

02. Confessions of a Dopamine Addict

03. Cyr

04. Dulcet in E

05. Wrath

06. Ramona

07. Anno Satana

08 Birch Grove

09. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13. Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva