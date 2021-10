Tori Amos, sedicesimo album in arrivo.

Nuovo album in arrivo per la pianista e cantautrice americana Tori Amos. Il successore di “Native Invader”, (2017) è “Ocean To Ocean” e verrà pubblicato dalla storica etichetta Decca il 29 ottobre con una versione in vinile che invece avverrà il 28 gennaio 2022. Il sedicesimo album della rossa cantante della North Carolina è in parte influenzato dai recenti disordini di Capitol Hills ed è stato registrato in Cornovaglia.

“Questo è un album sulle perdite e su come le affronti“. Racconta l’artista. “Per fortuna ho vissuto abbastanza a lungo per riconoscere che non è possibile sentirsi sempre come la mamma, moglie e artista che vorresti essere. Ho affrontato tutto questo scrivendo a luogo dal luogo in cui vivo, ero nel mio inferno privato, quindi mi sono detta, allora è da lì che devi scrivere e ripartire.”

Tori Amos suonerà dal vivo in Italia il prossimo 24 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.



https://toriamos.com/

Questa la tracklist:

1. “Addition of Light Divided”

2. “Speaking with Trees”

3. “Devil’s Bane”

4. “Swim to New York State”

5. “Spies”

6. “Ocean to Ocean”

7. “Flowers Burn to Gold”

8. “Metal Water Wood”

9. “29 Years”

10. “How Glass Is Made”

11. “Birthday Baby”