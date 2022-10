I Leftfield annunciano il nuovo album This Is What We Do. Ascolta due tracce.

Dopo sette anni dall’ultimo album i Leftfield annunciano il loro nuovo album This Is What We Do e pubblicano in rete le tracce “Accumulator” e “Pulse” che da anche il titolo al quarto studio album in oltre vent’anni di carriera.

L’album verrà pubblicato il 2 dicembre dalla Virgin Records, dopo l’acclamato Alternative Light Source del 2015, ed è stato prodotto in studio con Adam Wren e contiene grandi collaborazioni come quella con Grian Chatten, frontman dei Fontaines D.C. e Lemn Sissy. La copertina dell’album è uno scatto del noto fotografo Steve McCurry, scelto per riflettere il calore e la positività dell’album e per celebrare le connessioni che creiamo con gli altri nel corso della nostra vita, si discosta molto dalle copertine dei lavori precedenti.

https://www.leftfieldmusic.com/

https://www.facebook.com/leftfield