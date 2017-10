Sul finire degli anni 90′ il gruppo capitanato dal vocalist irlandese Liam McKahely e dal songwriter australiano Davey Ray Moor, i Cousteau, godette di un discreto successo, merito sopratutto del singolo The Last Good Days of the Year.

In seguito la band ebbe varie peripezie, condite da cambi di formazione, nuove denominazioni (Moreau) ma non riuscì a ripetere quell’exploit.

Ora i due artisti ci riprovano con i CousteauX, progetto il cui omonimo debutto sulla lunga distanza sarà pubblicato in Italia il prossimo 17 Novembre su Palm Pictures/Edel.

Chi volesse farsi un’idea sul loro conto, può dare uno sguardo ai video dei primi due singoli, The Innermost Light e BURMA, che trovate più in basso. Buona visione.

La tracklist:

1 Memory Is A Weapon

2 This Might Be Love

3 BURMA

4 The Innermost Light

5 Maybe You

6 Portobello Serenade

7 Thin Red Lines

8 Shelter

9 Seasons Of You

10 Fucking In Joy And Sorrow

www.cousteaux.com

www.facebook.com/cousteauxmusic