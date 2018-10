Nei prossimi giorni il suono di mille e più oscillatori riecheggerà in tutto il Parco della Certosa di Collegno; sabato 3 e domenica 4 come già anticipato da qualche mese, si svolgerà la seconda edizione del Soundmit – International Sound Summit, esposizione internazionale di strumenti musicali elettronici, sintetizzatori e nuove tecnologie per la musica, considerabile in alternativa come ottavo appuntamento in prosecuzione del precedente SynthMeeting.

La manifestazione avrà luogo – così come nella scorsa edizione – nella Lavanderia a Vapore, complesso teatrale a pochi chilometri da Torino, collocato nei locali ristrutturati della lavanderia di quello che aveva come primato di essere il più grande ospedale psichiatrico d’Italia, oggi convertito a spazio polifunzionale e centro regionale per la danza in Piemonte.

Il Soundmit offrirà agli avventori una vasta area espositiva di strumenti musicali elettronici con brands internazionali quali ad esempio Roland, Yamaha (per la prima volta in Italia lo Yamaha Synth Museum), Eventide, Jomox, Bastl, Soundmachines, Modor e dove sarà possibile partecipare a presentazioni, showcase, demo e workshop in collaborazione con la London School of Sound, Gamma Music Institute e Gik Acoustic, oltre a talk divulgativi con ospiti d’eccezione.

Quattro i laboratori da segnalare: “Il Trattamento Acustico per Home Studios: Fisica, Verità e Miti“, in collaborazione con Gik Acoustic e tenuto dal consulente acustico Luca Mello Rella che impartirà nozioni e consigli per ottimizzare i propri studios casalinghi; a seguire un workshop gratuito sulla celebre DAW Ableton Live 10 insieme al Gamma Music Institute e Backline “condotto” da Daniele Mattiuzzi.

Infine insieme alla London School of Sound si affronterà la sintesi in wavetable e le funzioni del software Serum oltre al breve seminario dal titolo frizzante “Neanche il mastering ti può salvare: gli errori di chi sta imparando a mixare“; entrambi i workshop saranno curati dal docente Federico Bersano Begey.

Molto interessanti anche i talks in programma: la giornata di sabato vede la presenza dello staff di Arduino e saranno presentate le nuove schede oltre a esplorare il possibile utilizzo della piattaforma hardware in campo MIDI, il tutto insieme all’ingegnere Arturo Guadalupi.

Nel pomeriggio ci sarà la presentazione del libro “Patch & Tweak – Exploring Modular Synthesis“, nuovo testo “must have” sui synth modulari che include produttori, moduli, tecniche e suggerimenti; presente in sala l’autore Kim Bjorn.

Domenica sarà la volta di “Theremin, il primo strumento musicale elettronico“, incontro con Lorenzo Lord Theremin che discorrerà circa la storia del celebre strumento ad antenne, tra aneddoti e curiosità.

A seguire il talk intitolato “Modulari e synth, parlano i produttori” nuovamente insieme a Kim Bjørn stavolta nei panni del moderatore insieme ai delegati di This Is Not Rocket Science, Schmidt Synthesizer, Keen Association Moscow e Sound Machines si farà un po’ il punto sull’effetto che i nuovi sintetizzatori hanno avuto negli ultimi anni.

Sempre di domenica, nel tardo pomeriggio “La storia dello strumento musicale elettronico italiano” con l’esperto musicista Paolo Bragaglia che racconterà circa la storia dello strumento musicale elettronico italiano e infine “Le Università incontrano le aziende” in cui saranno esposte le attività formative e le possibilità lavorative una volta terminato il percorso di studi con il Prof. Marco Masoero (Politecnico di Torino), Prof. Augusto Sarti (Politecnico di Milano) e Prof. Marco Re (Università di Roma Tor Vergata).

Evento di chiusura in collaborazione con l’azienda di distribuzione Midiware che offrirà la possibilità di scorgere un pò più da vicino il nuovo polifonico di casa Moog: l’attesissimo Moog One sarà infatti illustrato per l’occasione dal docente e musicista Enrico Cosimi.

Per concludere, domenica dalle ore 14.00 sarà attiva un’area live all’interno dello spazio fieristico con l’RTKFestival – Road To Knobwhere. Si alterneranno sullo stage in successione: Lord Theremin (ITA), Alex Pleninger & Anastasia Koroleva (RUS), Boodaman (CH) e sul finire il combo MacchineNostre (ensemble formato da Paolo Bragaglia, Leonardo Gabrielli, Riccardo Pietroni, Agostino Maria Ticino).



Il Soundmit ha recentemente ricevuto il patrocinio dell’Italian Trade Agency del Ministero dello Sviluppo Economico (www.ice.it), della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Collegno. L’iniziativa è coinvolta nella “joint venture” EMEA – Electronic Music Events Association, nata dalla necessità di creare una rete di supporto per eventi musicali che promuovano la cultura degli strumenti musicali elettronici e delle nuove tecnologie.

Autore: Luigi Ferrara

* * * P R O G R A M M A * * *

Sabato 3 Novembre

- 9.00

Apertura biglietteria teatro e area espositiva

- 10.00

WORKSHOP – ABLETON Live 10 Tutto sulla DAW Numero 1

In collaborazione con Gamma Music Institute, Ableton, Backline

- 13.00

TALK – “Arduino e musica, i makers incontrano il MIDI”

Presentazione delle nuove schede Arduino e di come possono essere impiegate dai maker nel settore musicale. Relatore: Arturo Guadalupi, ingegnere di Arudino.cc

- 14.00

SHOWCASE – YAMAHA & AUDIO MODELING

- 15.00

SHOWCASE – SOUND MACHINES

- 16.00

SHOWCASE – ROLAND

- 17.00

TALK – Presentazione del libro PATCH & TWEAK con l’autore Kim Bjorn

Presentazione del nuovo libro sulla sintesi modulare: PATCH & TWEAK, dell’autore, designer e musicista Kim Bjørn, autore anche della bibbia dello strumento musicale elettronico, PUSH TURN MOVE. Perché gli strumenti elettronici hanno lo stesso aspetto? Quali sono le filosofie dei produttori?

- 18.00

WORKSHOP – “Neanche il mastering ti può salvare, gli errori di chi sta imparando a mixare”

In collaborazione con la London School of Sound, scopriremo i segreti del mixaggio e gli errori da non fare!

Domenica 4 Novembre

- 9.00

Apertura biglietteria teatro e area espositiva

- 10.00

WORKSHOP – “Il trattamento acustico per Home Studio”

In collaborazione con Gik Acoustics, scopriremo come ottimizzare i nostri Home Studio

- 12.00

TALK – “Theremin, il primo strumento musicale elettronico”

Una piacevole chiacchierata con Lorenzo Lord Theremin sulla storia del primo strumento musicale elettronico tra aneddoti e curiosità.

- 13.00

TALK – Modulari e synth, parlano i produttori

L’autore Kim Bjørn ospiterà la tavola rotonda tra This Is Not Rocket Science, Schmidt Synthesizer, Keen Association Moscow e Sound Machines sulla scena dei synth e l’effetto che ha avuto negli ultimi anni. Scopri il punto di vista dei produttori sugli strumenti che stanno creando, quali moduli o synth sono i loro preferiti.

- 14.00

SHOWCASE – YAMAHA

- 15.00

SHOWCASE – ROLAND

- 16.00

TALK – “La storia dello strumento musicale elettronico italiano”

Paolo Bragaglia (Acusmatiq, MATME) ci racconta la storia dello strumento musicale elettronico italiano tra presente passato e futuro.

- 17.00

TALK – “Le Università incontrano le aziende”

Le Università che patrocinano il Soundmit si incontrano per presentare le loro attività formative e le possibilità lavorative una volta terminato il percorso di studi. Relatori: Prof. Marco Masoero (Politecnico di Torino), Prof. Augusto Sarti (Politecnico di Milano) e Prof. Marco Re (Università di Roma Tor Vergata)

- 18.00

WORKSHOP – “Serum, alla scoperta della sintesi Wavetable”

In collaborazione con la London School of Sound, impareremo ad utilizzare Serum e la sintesi

Wavetable!

- 20.30

Presentazione del nuovissimo Moog One a cura di Enrico Cosimi