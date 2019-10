Ryley Walker: nuovo album e tour invernale in Italia.

Ryley Walker è originario dell’Illinois, ma musicalmente cresciuto a Chicago, è uno dei cantautori che meglio rappresenta l’America musicale. Considerato da molti il nome di punta del nuovo cantautorato a stelle e strisce, e per questo è accostato a grandi come John Martyn, Nick Drake, Tim Buckley, Van Morrison, Bert Jansch, ha dimostrato una ricercatezza compositiva che forse troppo superficialmente viene definita di matrice folk-rock di derivazione anni ’70 e ’80; ma ad un ascolto più attento ed erudito non sfuggirà che nel suo sound sono presenti elementi free jazz, blues e country così come la psichedelia.

Il prossimo 8 novembre pubblicherà – per la Thrill Jockey records – un nuovo disco, scritto a quattro mani con il batterista jazz Charles Rumback, intitolato “Little Common Twist”. L’album è anticipato dal singolo “Half Joking” che potete ascoltare qui sotto.

https://www.ryleywalker.com/

A supporto di questo nuovo lavoro l’artista americano sarà in tour in Italia, ecco le tappe:

6 febbraio 2020 – Ravenna – Bronson

Prevendite 12€ + d.p. - Biglietto al botteghino 15€

7 febbraio 2020 – Montecosaro (AP) – Teatro delle Logge

8 febbraio 2020 – Milano – Germi

Prevendite 12€ + d.p.

fonte: com. stampa