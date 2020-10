Cloud Nothings, a febbraio il nuovo album “The Shadow I Remember”

Nuovo album per i Cloud Nothings intitolato The Shadow I Remember ed uscirà il 26 febbraio 2021. Dopo la pubblicazione di The Black Hole Understands uscito solo su Bandcamp durante il lockdown la band di Cleveland si appresta a pubblicare per Carpak records l’ottavo album affidandosi nuovamente al producer Steve Albini. Il gruppo ha annunciato anche che un suo brano farà parte della colonna sonora del nuovo film On the Rocks di Sofia Coppola.

La tracklist di The Shadow I Remember

01 Oslo

02 Nothing Without You

03 The Spirit Of

04 Only Light

05 Nara

06 Open Rain

07 Sound of Alarm

08 Am I Something

09 It’s Love

10 A Longer Moon

11 The Room It Was