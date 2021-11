Animal Collective, a febbraio nuovo album. Intanto ascolta l’inedito Prester John.

Gli Animal Collective tornano con materiale inedito dopo cinque anni di assenza. Era dall’ultimo Painting With che non pubblicavano nuova musica ed in questi giorni che arriva l’annuncio del nuovo album Time Skiffs. La Domino Recordings pubblicherà l’undicesimo studio album il prossimo 4 febbraio. Le nove tracce, composte nel corso del 2020, sono state scritte e registrate da tutti i componenti della band di Baltimora: Avey Tare, Deakin, Geologist e Panda Bear mentre a mixarle c’ha pensato l’italiana Marta Salogni.

Da due brani scritti da Avey Tare e una da Panda Bear nasce il primo estratto, Prester John, che potete ascoltare qui sotto. Il video è stato diretto dal regista Jason Lester.

“Sono lettere d’amore” – ha dichirato la band – “segnali di pericolo, osservazioni en plein air e inni di rilassamento, le trasmissioni raccolte di quattro persone che sono cresciute dentro relazioni, paternità e preoccupazioni da adulti”.

La tracklist:

01. Dragon Slayer

02. Car Keys

03. Prester John

04. Strung with Everything

05. Walker

06. Cherokee

07. Passer-by

08. We Go Back

09. Royal and Desire