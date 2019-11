The Mighties – Augustus (We’re at Fruit/Sob!)

Sulla scena da tredici anni e con una formazione stabilizzata dal 2010 i cinque perugini The Mighties pubblicano il loro quinto lavoro, ma è il primo vinile. Ispirati al garage, per intenderci quello che va dai seminali, è proprio il caso di dirlo, Seeds, passa per Cramps e Morlocks e giunge ai Black Lips e Hives,. In queste undici tracce gli umbri non si risparmiano e ci danno dentro a più non posso. In “Chinese drop” esplodono con l’organo evocando tanto la carica degli Hives quanto i fuochi pirotecnici della Jon Spencer Blues Explosion, mentre con “Simon Brown” si spostano verso il soul-garage-r’n’b che non ha nulla da invidiare ai Delta 72. La crampsiana “Girl in the zoo” è intrisa di blues inquietante e con “Girl inspector” ci travolgono con un rock’n’roll rocambolesco che puzza di zolfo proveniente da New Orleans. Intrigane poi il garage di “White lies”, che appassiona, perché sembra un omaggio ai primi Radio Birdman. Se passano dalle vostre parti lasciatevi travolgere!

https://www.facebook.com/TheMightiesBand/

autore: Vittorio Lannutti