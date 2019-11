Chromatics, dal 13 dicembre il nuovo album “Closer to Grey”. Esce in CD e 2LP su vinile colorato, via Italians Do It Better

“Closer to Grey” è il quinto studio album del gruppo di Portland ed uscirà il 13 dicembre prossimo. A pubblicare ancora una volta i lavori del duo elettronico è la Italians Do It Better che rilascerà il disco in formato fisico, Cd e doppio Lp e Vinile 180 grammi rosso sangue.

I Chromatics formati dal producer Johnny Jewel, dalla cantante Ruth Radelet (nella foto), dal chitarrista Adam Miller e il percussionista Nat Walker torna a pubblicare nuovo materiale dopo sette anni dall’ultimo album continuando a modulare fedelmente synth minimalistico anche attraverso cover di brani storici come ‘The Sound Of Silence’ di Simon & Garfunkel e ‘On The Wall’ dei The Jesus And Mary Chain.

TRACKLISTING:

1. The Sound Of Silence

2. You’re No Good

3. Closer To Grey

4. Twist The Knife

5. Light As A Feather

6. Move A Mountain

7. Touch Red

8. Through The Looking Glass

9. Whispers In The Hall

10. On The Wall

11. Love Theme From Closer To Grey

12. Wishing Well