“Vittoria Maccabruni and I have recorded an album together”, questo l’annuncio di Michael Rother alla vigilia della pubblicazione di “As Long As The Light”, opera prima del nuovo progetto tra il chitarrista originario di Amburgo insieme alla musicista toscana.

La scorsa estate, il duo aveva già dato qualche indizio con la collaborazione insieme a Thorsten Drucker nella traccia ‘Kloppeln’, tratta dall’album “Aktion Beuys (Music for Theatre No. 7)”.

L’ultimo lavoro in studio per il chitarrista dei NEU! e Harmonia risale invece al novembre dello scorso anno con il disco “Dreaming”, pubblicato in concomitanza dell’uscita del cofanetto “Solo 2” e che racchiude quest’ultimo full-lenght insieme ai lavori della “seconda era”, ovvero quegli album registrati senza l’ausilio di Conny Plank: “Lust” (1983), “Süssherz und Tiefenschärfe” (1985), “Traumreisen” (1987), “Esperanza” (1996), “Remember” (2004) e un CD di “bonus tracks”.

Nel giugno sempre del 2020, l’esperto musicista anseatico ha lasciato la sua casa di Forst, Beveren in Bassa Sassonia – una piccola località rurale sulle rive del Weser che Dieter Moebius e Hans Joachim Roedelius avevano scelto come dimora tranquilla per il loro studio e dove il chitarrista vive dai tempi in cui fu usato per lavorare agli album degli Harmonia agli inizi degli anni settanta – per raggiungere la Maccabruni a Pisa al fine di sviluppare il materiale che l’autrice toscana aveva delineato.

La coppia è riuscita così a produrre otto brani che navigano tra frammenti elettronici e le chitarre penetranti dalle melodie mirabolanti di Rother.

“As Long As The Light” sarà pubblicato il prossimo 21 gennaio 2022 attraverso la Groenland Records dello showman Herbert Grönemeyer, che in passato ha ristampato anche gli album dei NEU! (compreso “NEU! ’86″ ovvero “NEU!4“) oltre ai cofanetti degli Harmonia, “Solo” e il già citato “Solo 2”.

In rete la title track ‘Edgy Smiles’, un viaggio di campane dissonanti e la chitarra fuzzy di Rother con video diretto da Andjani Autumn e Ivar Jacobsen.

www.groenland.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Marco Lanza

Vittoria Maccabruni & Michael Rother- “As Long As The Light” – Tracklist

1. Edgy Smiles

2. Exp 1

3. You Look At Me

4. Curfewed

5. See Through

6. Forget This

7. Codrive Me

8. Happy (Slow Burner)