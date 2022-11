Fever Ray, terzo album su Mute Records. Ascolta i singoli.

Karin Elisabeth Dreijer Andersson in arte Fever Ray, meglio conosciuto per essere la voce dei The Knife, ha annunciato il nuovo album. Dopo aver pubblicato il mese scorso il singolo “What They Call Us” annuncia “Radical Romantics” e condivide il nuovo singolo “Carbon Dioxide” prodotta da Vessel.

Il terzo album della cantante svedese uscirà il 10 marzo via Mute records. L’album è stato scritto e registrato con il fratello di Dreijer e dall’ex compagno di band nei Knife Olof Dreijer; con i contributori di Trent Reznor, Atticus Ross, Nídia, Johannes Berglund, Peder Mannerfelt, Pär Grindvik e Martin Falck.

https://feverray.com/

https://www.facebook.com/FeverRay

Radical Romantics tracklist:

01 What They Call Us

02 Shiver

03 New Utensils

04 Kandy

05 Even It Out

06 Looking for a Ghost

07 Carbon Dioxide

08 North

09 Tapping Fingers

10 Bottom of the Ocean