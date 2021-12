Patti Smith ha ricevuto la chiavi di New York City.

Il sindaco uscente di New York City Bill De Blasio ha consegnato le chiavi della città alla “Sacerdotessa del rock” Patti Smith. De Blasio durante una cerimonia pubblica ha dichiarato: “Ha fatto così tanto per ‘illuminare la strada’ e lo ha fatto qui a New York City” e continuando ha definito l’album Horses: “uno dei più grandi album di tutta la storia del rock and roll e quella Ghost Dance mi attanaglia ancora oggi“.

Dal suo canto la Smith, in un laconico ringraziamento, non ha perso l’occasione per ribadire il suo grande carico emotivo e poetico dicendo semplicemente: “Vorrei poter dare a New York la chiave di me stessa“.

Di seguito potete ascoltare integralmente i discorsi dei due protagonisti.

https://www.pattismith.net/