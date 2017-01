“Qualcosa di nuovo, strano e meraviglioso” (The Guardian); “una collezione di cover che si muove con grazia misteriosa” (Mojo); “Un incontro realizzato nel paradiso musicale” (Sunday Times): non si sono sprecate parole per questo progetto one single shot dei due songwriter inglese e americano che hanno scelto una selezione di cover provenienti da generi profondamente diversi e da tutti gli artisti da loro preferiti, da Frank Ocean a Barry Gibb, da James Blake a Roy Ayers e Leonard Cohen.

La cover del disco più antica è però quella dei Velvet Underground, dato che Sunday Morning è stata suonata per la prima volta dai due in persona al Barbican, al tributo per Lee Hazlewood nell’autunno del ’15. Da quella esibizione insieme è nata l’idea di Gentlewoman, Ruby Man, un disco che sicuramente mette in evidenza la stupenda chimica fra i due artisti, che sembrano destinati a muoversi scioltamente fra i generi, visto che il disco di Morrissey Tomorrow Will Be Beautiful (2015) è un folk rock mentre il debutto di White, Big Inner (2012) e il suo seguito Fresh Blood (2015) sono due viaggi musicali nel soul del profondo sud americano.

L’album suona fresco e vivido: la voce eterea di Flo sembra viaggiare nel tempo, mentre il timbro profondo di White è il giusto contraltare, specialmente nella deliziosa Look at what the Light Did Now, per non parlare della cover di Cohen dove è difficile sbagliare.

L’album non spazia solo nei generi, ma anche nel tempo visto che ci sono i Bee Gees con Grease del 1978 ma anche The Colour In Anything, cover di James Blake del 2016.

Nomi famosi o famosissimi, come Bee Gees o Cohen o Velvet Underground o Charlotte Gainsburg, o addirittura George Harrison con la stranissima e quasi surreale cover di Govindam, e nomi molto meno famosi, ma non per questo dalla riuscita inferiore.

Un album sicuramente da ascoltare e da godere: non farà gridare al capolavoro, ma sicuramente si farà apprezzare per la sensibilità artistica e il dinamismo fra i due autori.

autore: Francesco Postiglione

Gentlewoman, Ruby Man from Jethro Waters on Vimeo.