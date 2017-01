Il prossimo 8 febbraio riparte il tour de Il Teatro degli Orrori che tornano dal vivo per presentare i brani dell’ultimo album omonimo, uscito ormai due anni fa. La band farà, per la prima volta nella sua carriera, anche quattro concerti in Europa, rispettivamente a Parigi, Charleroi, Londra e Berlino.

La band, capitanata dal carismatico frontman Pierpaolo Capovilla, torna ad esibirsi anche a Napoli e a più di un anno di distanza dalla loro ultima esibizione decide di inserire Partenope tra le nove date live che li porterà in giro in Italia e in Europa.

Il gruppo alternative rock, dalle forti tinte “noise” e “poetiche”, celebrerà i classici della sua intensa discografia ma soprattutto i brani tratti dall’omonimo lavoro come i fulminanti “Lavorare Stanca” e “La Paura”.

L’album “il teatro degli orrori” si spinge verso un rock più definito ed essenziale ma anche più ricercato, sottolineando il nuovo corso intrapreso dal gruppo, dove spicca l’attenzione poetica ai testi che da sempre contraddistingue la scrittura di Capovilla.

Con queste premesse siamo sicuri di rivedere uno degli live show più energici, intensi e deliranti che il Rock Italiano è in grado di esprimere.



Ascolta l’intervista che abbiamo realizzato lo scorso anno.

http://www.radiosiani.com/component/k2/item/9441-il-teatro-degli-orrori-a-versus.html



Ecco tutti i dettagli:

08/02: Segrate (MI) – Circolo Magnolia

09/02: Roma - QUBE

10/02: Pescara - Tipografia

11/02: Conversano (BA) – Casa delle Arti

12/02: Napoli - Casa della Musica “Federico I” – c/o Teatro Palapartenope

14/02: Paris (France) – La Bellevilloise

15/02: Charleroi (Belgium) – Rockerill

16/02: London (UK) – Hoxton Square Bar & Kitchen

18/02: Berlin (Germany) – cassiopeia Berlin