Il gruppo pisano ha iniziato a rendere noti alcuni dettagli sul proprio decimo lavoro in studio. L’album avrà come titolo Il Fuoco in una Stanza e sarà pubblicato il prossimo 2 Marzo tramite Woodworm/La Tempesta.

Più di tanto gli Zen Circus non hanno fatto trapelare. In compenso, però, hanno reso disponibile il video, diretto da Zavvo Nicolosi, del singolo apripista Catene che trovate al link sottostante.

La band, inoltre, ha comunicato l’intenzione di portare il disco in tour. Di seguito le prime date confermate:

13/4 Estragon, Bologna

19/4 Alcatraz, Milano

20/4 Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

21/4 Supernova Festival, Genova

27/4 Obihall, Firenze

28/4 Centro Sociale Rivolta, Mestre (VE)

04/5 Atlantico, Roma

https://thezencircus.it/catene/

https://www.facebook.com/thezencircus/