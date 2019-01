‘American Love Song’ del cantautore americani, di stanza a Los Angeles, Ryan Bingham uscirà il 15 febbraio per la label Axster Bingham Records/Thirty Tigers.

Una delle voci più importante della nuova generazione di artisti country, tra i pochi capace di far arrivare questo tipico sound americano anche al pubblico del vecchio continente. La sua ‘The Weary Kind’ nel 2009 ha vinto Oscar e Golden Globe come miglior canzone per il film ‘Crazy Heart’, in cui Ryan Bingham stesso ha recitato di fianco a due stelle del cinema come Jeff Bridges e Robert Duvall (https://www.youtube.com/watch?v=Y0349E7kFEM).

‘American Love Song’ è stato anticipato dai singoli ‘Wolves’ e ‘Jingle and Go’ che potete ascoltare qui sotto.

L’album è stato prodotto da Charlie Sexton (chitarrista di Bob Dylan tra il 1992 e il 2002) e registrato presso gli Arlyn Studio e Public Hi-Fi di Austin, Texas.

Ryan Bingham e la sua band presenteranno dal vivo il nuovo album anche in Italia, il 4 maggio presso l’Auditorium Toscanini di Chiari (BS).

https://www.facebook.com/RyanBingham

https://www.ryanbingham.com/

fonte: com. stampa