Le principali protagoniste della scena punk tutta al femminile, denominata negli anni 90 “riot grrrl”, tornano a suonare insieme. Le Bikini Kill si riuniscono per suonare in sei shows americani. Il 25 e 26 aprile e il 2 maggio saranno di scena al Palladium di Los Angeles (tkts $39.50) mentre il 31 Maggio saranno di scena al Brooklyn Steel di NYC (tkts $40/45) per poi ritornare nella Grande Mela il 1 Giugno al Terminal 5 e il 5 Giugno al Kings Theatre. Il gruppo punk rock si formò nella città di ad Olympia, Washington, nell’ottobre 1990 ed era composto dalla cantante e compositrice Kathleen Hanna, dal chitarrista Billy Karren, dalla bassista Kathi Wilcox e dalla batterista Tobi Vail. La band era considerata da molti il pioniere del movimento di riot grrrl ed era conosciuta per i suoi testi femministi radicali e le sue performance infuocate. Dallo scioglimento nacquero altre due band molto influente per la scena punk rock mondiale a tinte rosa: Le Tigre e le Bratmobile.

https://bikinikill.com/

https://www.facebook.com/BIKINI-KILL-127054310644822/