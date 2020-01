Woodkid in procinto di pubblicare il nuovo album annuncia due live in Italia.

A poche settimane dall’annuncio del concerto di Verona, Yoan Lemoine annuncia un secondo concerto a Roma con il suo nuovo album in studio. ll nuovo lavoro arriva a 7 anni di distanza dall’album d’esordio “The Golden Age” pubblicato a marzo 2013. Woodkid è il nome d’arte sotto il quale si cela il parigino Yoan Lemoine. Music video director, graphic designer e compositore studia animazione all’ Emile Cohl School laureandosi a pieni voti. Terminati gli studi inizia quindi una serie di importanti collaborazioni – con Luc Besson alla creazione del film animato “Arthur e il popolo dei Minimei”, con Sofia Coppola per il film “Marie Antoinette” – e dirige i videoclip di Drake (“Take Care”), Katy Perry (“Teenage Dream”) e Lana Del Rey (“Born to Die” e “Blue Jeans”). Nel 2011 da vita al suo progetto musicale alternativo sotto lo pseudonimo di Woodkid.

I suoi brani sono stati inseriti nella colonna sonora di “Django Unchained” e usati come sample da Kendrick Lamar. L’album ha venduto oltre 500K copie in tutto il mondo, ottenendo il certificato platino in Francia e oro in Germania. Nel 2015 incide la colonna sonora del film “Desierto” di Jonás Cuarón mentre a luglio 2016 collabora con il pianista Nils Frahm all’Ep “Ellis”, colonna sonora al corto girato dall’artista JR e interpretato dall’attore due volte premio Oscar Robert De Niro.

Questi i concerti italiani:

Lunedi 29 Giugno

Verona, Teatro Romano

Rumors festival

Biglietti:

Gradinata: € 32,00 + d.p. Platea: € 40,00 d.p.

Domenica 28 Giugno

Roma, Auditorium parco della Musica

Roma Summer Fest

Biglietti: € 22,00 / 26,50 / 30,50 + d.p.

