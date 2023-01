Fantastic Negrito, cinque live italiani molto speciali: proiezione del film e performance acustica.

Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards nella categoria ‘Best alternative blues album’, a pochi mesi dalla pubblicazione del quarto album ‘White jesus black problems’ si appresta a venire in Italia per 5 appuntamenti speciali.

Il chitarrista di Oakland, vero nome Xavier Amin Dphrepaulezz, in full band farà tappa anche a Ferrara in apertura del concerto di Bruce Springsteen and the E Street Band di 18 maggio 2023.

Intanto con un progetto speciale ‘White Jesus Black Problems‘ si esibirà a Torino, Prato, Napoli, Cesena, Bari tra versioni acustiche, talk e proiezione del film: un viaggio ancestrale tra blues, black music e rock. Il disco è accompagnato da un film che verrà presentato con intimi appuntamenti in cui Negrito, dopo la proiezione del lungometraggio, sarà sul palco

per un Q&A durante il quale il pubblico potrà interagire con lui, intervallato da delle performance acustiche in versione solista.

https://www.fantasticnegrito.com

https://fantasticnegritomusic.bandcamp.com/

Questi i dettagli degli appuntamenti:

Mercoledì 15 Febbraio 2023

Torino, Cinema Massimo

intero: € 15,00 – ridotto: € 10,00

Giovedì 16 Febbraio 2023

Prato, Il Garibaldi

posto unico: € 20,00 + prev.

Venerdì 17 Febbraio 2023

Napoli, Teatro Bolivar

posto unico: € 15,00 + prev.

Sabato 18 Febbraio 2023

Bari, Teatro Kismet

Str. S. Giorgio Martire, 22 F

posto unico: € 20,00 + prev.

Domenica 19 Febbraio 2023

Cesena, acielocoperto

Teatro Verdi – via Luigi Sostegni, 13

platea: € 25,00 + prev.

primo ordine: € 25,00 + prev.

loggione: € 20,00 + prev.