Un nuovo album a fine aprile per i Jaga Jazzist. Ascolta un brano.

La leggendaria band norvegese torna con un nuovo album! I Jaga Jazzist pubblicheranno il 24 aprile “Pyramid” che sarà composta da quattro lunghe piece per un totale di 39 minuti che come sempre oscilleranno tra post-rock, jazz e psychedelia. Il sesto album verrà pubblicato via Brainfeeder - la loro label – dopo che la Ninja Tune pubblicò nel lontano 2005 “Starfire”.

La band si è autoprodotta anche se artisticamente ha collaborato con Jørgen Træen (già al fianco del combo nonchè di Lars Horntveth, TOY e Sondre Lerche). Il sound riporta al jazz anni ’80 prendendo spunto dal guru del sintetizzatore norvegese Ståle Storløkken ma anche ai contemporanei Tame Impala, Todd Terje e Jon Hopkins.

Questa la tracklist:

1. Tomita

2. Spiral Era

3. The Shrine

4. Apex