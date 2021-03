Lambchop, quindicesimo album in arrivo. Ascolta il primo brano.

Il progetto artistico di Kurt Wagner (nella foto), meglio conosciuto come Lambchop, ha da poco condiviso sui social una nuova canzone. “A Chef’s Kiss” è il brano che anticipa il nuovo album dell’artista di Nashville.

Il titolo del quindicesimo studio album, che Wagner si accinge a pubblicare il 21 maggio come sempre attraverso la label Merge Records, è Showtunes.

In questo lavoro troverete tante collaborazioni: Ryan Olson del collettivo Gayngs (band soft rock tutta da scoprire) e Poliça, poi c’è James McNew dei Yo La Tengo ed è stato co-prodotto da Jeremy Ferguson. Al corno troverete CJ Camerieri e cosa insolita partecipa anche il dj tedesco Twit One.

https://www.lambchop.net/

https://www.facebook.com/lambchopisaband/

Tracklist:

01 A Chef’s Kiss

02 Drop C

03 Papa Was a Rolling Stone Journalist

04 Fuku

05 Unknown Man

06 Blue Leo

07 Impossible Meatballs

08 The Last Benedict