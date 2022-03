I Weezer e la pubblicazione di ben quattro EP per l’Atlantic Records. A partire dalla settimana scorsa Rivers Cuolo e soci hanno deciso di rilasciare, ogni due mesi, degli Ep che s’ispirano ai fenomeni astronomici. Il primo, intitolato Sznz: Spring, è uscito a marzo e celebra l’equinozio di primavera. La release è accompagnata dal singolo “A Little Bit of Love” (che potete ascoltare qui sotto) ed è prodotto da Jake Sinclair, Ethan Gruska e Suzy Shinn.

Poi sarà la volta Sznz: Summer annunciato per il 20 giugno (e celebra il solstizio d’estate). Il 22 settembre sarà la volta di Sznz: Fall (che celebra l’equinozio d’autunno) e infine Sznz: Winter che il 21 dicembre celebrerà il solstizio d’inverno).

Ogni EP sarà accompagnato da un video singolo così facendo la band americana intende rappresentare a modo suo “Le quattro stagioni” di Vivaldi.

https://weezer.com/

https://www.facebook.com/weezer