Dropkick Murphys, nuovo album ancora in memoria di Woodie Guthrie.

Esce il 12 maggio Okemah Rising il dodicesimo album dei Dropkick Murphys. E’ la label Dummy Luck Music/[PIAS] ha rilasciare il nuovo capitolo della celtic-punk-rock band del Massachusetts.

IN questo nuovo album (disponibile su CD, vinile e tutte le piattaforme digitali) segue le orme del precedente This Machine Still Kills Fascists, in cui i Dropkick Murphys avevano scritto la musica usufruendo i testi inediti del folk-singer americano Woodie Guthrie, noto per le sue posizioni politiche anti fasciste.

Ancora una volta prodotto da Ted Hutt la band del cantante e bassista Ken Casey ha arricchito la tracklist di collaborazioni importanti su tutte le leggende del folk punk Violent Femmes, la cantautrice country Jaime Wyatt e l’amico e ribelle di Boston Jesse Ahern.

Ken Casey ci spiega: “Ogni sera, quando il pubblico canta insieme alle parole di Woody, la sua risoluta difesa della classe operaia, la sua lotta contro l’ingiustizia sociale e l’abuso del potere politico emergono forte e chiaro. Quindi, finché saranno coinvolti i Dropkick Murphys, il messaggio di Woody sarà sempre ascoltato.”

