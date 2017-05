Finito il rapporto con la major di turno, l’indie-rock band statunitense ha dato vita ad una propria label, la Ghost Ramp. Sotto tale marchio verrà pubblicato, il prossimo 19 Maggio, You’re Welcome, la nuova fatica discografica dei Wavves.

Il gruppo capitanato da Nathan Williams lo ha registrato in presa diretta, cercando di battere strade differenti rispetto al passato.

In basso ne potete sentire i primi tre risultati, gli estratti Daisy, la title-track You’re Welcome e Animal. Buon ascolto.

La tracklist:

01 – Daisy

02 – You’re Welcome

03 – No Shade

04 – Million Enemies

05 – Hollowed Out

06 – Come To The Valley

07 – Animal

08 – Stupid In Love

09 – Exercise

10 – Under

11 – Dreams Of Grandeur

12 – I Love You

http://wavves.net/

https://www.facebook.com/Wavves/