Non è una novità il fatto che, in seno a band con una lunga storia alle spalle, ci sia chi, in contemporanea, cerchi nelle avventure in solitaria, stimoli diversi dal solito.

Un buon esempio di quanto sopra è dato da Jim James. Il vocalist dei My Morning Jacket è da parecchio che non rinuncia ad album a proprio nome, tanto è vero che sono appena del 2016 la sua seconda opera da solista Eternally Even mentre è addirittura dello scorso anno il disco di cover Tribute To 2.

Il prossimo 29 Giugno, via Ato Records, il nostro pubblicherà un nuovo lavoro in studio, Uniform Distortion, che è stato anticipato dal video, diretto da Ellis Bahl, del primo singolo Just A Fool. Buona visione.

La tracklist:

1 Just A Fool

2 You Get To Rome

3 Out Of Time

4 Throwback

5 No Secrets

6 Yes To Everything

7 No Use Waiting

8 All In Your Head

9 Better Late Than Never

10 Over and Over

11 Too Good To Be True

http://jimjames.com/

https://www.facebook.com/jimjamesmusic/