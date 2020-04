Swans: rinviato al 23 marzo 2021 l’unico concerto italiano.

Si terrà il prossimo 23 Marzo 2021 lo show degli Swans inizialmente previsto per il prossimo 14 maggio ma c’è anche il cambio di location: da Santeria all’Alcatraz. I biglietti acquistati per lo show 2020 rimangono validi per quello dell’anno prossimo. Ingresso € 27,00 + ddp. Open act della serata sempre Norman Westberg.

Gli Swans sono una delle band leggendarie dell’alternative rock americano, negli anni hanno saputo costruirsi attorno un immaginario gotico e spettrale, fondato su esplosioni di chitarre e melodie ammalianti, percussioni “industriali” e atmosfere rarefatte, oltre che sul contrasto tra la voce da oltretomba del chitarrista Michael Gira e quella da sirena della cantante Jane Jarboe. La loro musica si è evoluta nel corso degli anni, lasciando solchi profondi su una moltitudine di generi: dalle origini dell’industrial, passando dal folk fino al post rock, le loro opere sono sempre state un amalgama unico e coerente di generi, diventate con gli anni un’ispirazione per migliaia di artisti.

