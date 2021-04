Sasu Ripatti approda alla Planet Mu con un album tra rap e breakbeat.

Dopo un lungo periodo di inattività Sasu Ripatti, conosciuto anche come Vladislav Delay e Luomo, ha ripreso a pieno tutte le attività e con ritrovato vigore.

L’artista finlandese per un lungo periodo si è auto-imposto una sorta di esilio, dedicando molto tempo alla famiglia, frenando così le produzioni al 2014 con l’album “Visa”, nato a seguito di un diniego al compositore del visto d’ingresso negli Stati Uniti dove si sarebbe dovuto esibire per alcune date.

Rotto il silenzio, poco più di un anno fa, usciva via Cosmo Rhythmatic l’album “Rakka”, e dopo qualche mese l’autore si era rivisto nuovamente in circolazione con l’uscita di “500-Push-Up“ attraverso la label belga Sub Rosa di Guy Marc Hinant, registrato a Kingston in Jamaica presso gli Anchor Studios dove ha lavorato a questo full-lenght in collaborazione con l’esperto duo caraibico Sly & Robbie.

Lo scorso 16 aprile invece è arrivato il secondo capitolo di “Rakka“, prodotto ancora una volta attraverso la Cosmo Rhythmatic, label di Berlino curata da Shapednoise.

La notizia di questi giorni è che il produttore baltico si è accasato alla Planet Mu di Mike Paradinas per un nuovo lavoro, molto diverso rispetto ai suoi standard. Ripatti infatti ha annunciato l’uscita di un nuovo album orientato al rap al breakbeat e al footwork in stile newyorkese, tracciando una linea trasversale tra DJ Premier, DJ Screw e DJ Rashad. Il musicista finlandese ha dichiarato: “Non sono proprio sicuro del perché ora, ma quell’influenza rap voleva emergere”.

Il nuovo full-lenght è costituito da undici tracce e sarà intitolato “Fun is Not A Straight Line”, con uscita programmata dall’etichetta britannica per il prossimo 25 giugno. In rete sono state diffuse in anteprima le tracce ‘Speedmemories’ e ‘Flowers’.

www.planet.mu

Autore: Luigi Ferrara