Dalle ore 23 ROLY PORTER e MFO, sotto lo stesso cielo stellato del parco verde PECCEI percorrono un viaggio di esplorazione del “cosmo sonoro” e del suo ciclo vitale, nel quale la temerarieta o la follia saranno la vostra unica salvezza. Materia oscura e rumore di fondo: suite dell’infinito. “Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria” é la Third Law della dinamica di Newton, qui reinterpretata nell’incontro tra uno dei più avventurosi protagonisti mondiali della sperimentazione elettronica moderna e il media artist tedesco curatore dei prestigiosi Atonal di Berlino e Unsound di Cracovia.

Alle 00:00 sul palco della INCET si vola. Gli ascoltatori mettono le ali e prendono il volo, condotti da Varvara nella musica ipnotica di uno schieramento d’élite: KARENN, TERENCE FIXMER, MONO JUNK, BOSTON 168. Si parla di techno cruda e profonda, scura e nel contempo sensuale. Il movimento del bacino genera energia e i piedi si staccano dal suolo. Non selezionano dischi, suonano live: questo vuol dire che vi sara un potente assemblaggio di synth, drum machine e sequencer a creare suoni grezzi e ruvidi che si spingono fino al limite, ma al contempo palpabili, vivi, che strappano l’anima ad ogni quarto, suoni al massimo dell’artificio, atmosfere cupe dal fortissimo sapore industrial. ll rumore della grande (ex) industria sostituito dal suono della techno più minimale e ipnotica dell’odierno panorama mondiale.

E’ possibile connettere in contemporanea i quartieri nord, sud, est e ovest di una citta? E’ possibile superare i confini rispettando i limiti, solo geografici e mai culturali, dello spazio di una citta e trasmettere lo stesso evento in tutte le periferie, cosi da permettere alle persone che popolano e vivono un quartiere di immergersi nell’atmosfera del festival anche senza spostarsi fisicamente, e nel contempo far scoprire ad altre persone nuovi quartieri e luoghi (troppo) spesso fuori dalla mappa del divertimento convenzionale? E’ possibile dare corpo a questo crocevia di suoni che si propagano lungo le spine architettoniche e le vie della periferia urbana che li contiene, li custodisce, li riverbera e lascia che si diffondano e si rimescolino con tutte le arti altre: dalla musica, al teatro e performing art, dall’innovazione al cinema e la tv?

Grazie alla tecnologia SILENT e al supporto della radio digitale torinese RADIO OHM, TODAYS lo rende possibile. A partire da mezzanotte gli spettacoli musicali che si svolgeranno alla ex fabbrica INCET saranno diffusi in contemporanea nei vari luoghi della citta dando la possibilita gratuita al pubblico, semplicemente indossando un paio di cuffie audio, di vivere la magia del festival in diretta pur trovandosi in un altro luogo fisico distante chilometri. L’unica maniera di scoprire i limiti del possibile è di oltrepassarli…con TODAYS.

Al PICCOLO CINEMA nel quartiere Falchera, scopriremo come fare, discutere,smontare e rimontare cinema e vita. A PRINT CLUB laboratori aperti di stampa e performance di street art e illustrazione per sperimentare e condividere tecniche, idee e processi, digitali e artigianali. Un grande spazio teatrale polivalente dedicato all’arte in tutte le sue forme alle Vallette, sono le OFFICINE CAOS con la preview del Festival Differenti Sensazioni sull’idea di “abitare” i luoghi del quotidiano, mentre il quartier generale OFF THE CORNER aprira le porte con un party esclusivo per la session TV live di un artista assai speciale.

Domenica 27 agosto

In pieno pomeriggio nella piscina all’aperto immersa nel verde del parco Sempione, per la prima volta, POP X portera a TODAYS un’esibizione speciale: sotto il sole, in costume, sara un po’ concerto, un po’ baccanale perchè niente è come Pop X: inclassificabili, indecifrabili, intelligenti, scorretti, disordinati, patafisici, assurdi, sconvolgenti, i veri re del pop italiano cosa si inventeranno questa volta?