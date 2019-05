Nato dalla collaborazione tra Triennale Milano e Ponderosa Music & Art, il festival TRI-P, giunto alla terza edizione, prende le mosse dal tema conduttore della XXII Triennale di Milano Broken Nature e approfondisce attraverso la musica i legami che uniscono gli uomini all’ambiente naturale. I primi concerti confermati sono quelli del songwriter e whistle-blower ecologico Andrew Bird. Seguono i Tinariwen, il gruppo emblema del desert-rock e infine i Calexico e Iron & Wine, ancora insieme dopo quattordici anni per concludersi con il progetto Mondo Cane del cantante americano Mike Patton (Faith No More).

Negli spazi di Triennale, centro nevralgico di arte, cultura e ricerca, TRI-P racconta la contemporaneità ed espande la coscienza di quel che accade intorno a noi attraverso gli infiniti paesaggi e le vertiginose geografie evocate dalla musica.

Questo il calendario:

26 giugno

Andrew Bird

ingresso 25 euro

2 luglio

Tinariwen

ingresso 20 euro

22 luglio

Calexico and Iron&Wine

ingresso 30 euro

Anche quest’anno ci sarà un evento Trip Off ovvero fuori dalle mura della Triennale e sarà il concerto di Mike Patton il 2 settembre al Teatro degli Arcimboldi.

Lo storico leader dei Faith No More, ama il nostro belpaese, parla fluentemente italiano e Mondo Cane è la sua rivisitazione personale de grandi successi della musica nostrana. Sarà un viaggio nel tempo, caratterizzato dal tocco sperimentale e gangsta del singer californiano più amato e seguito degli ultimi vent’anni, che oggi sfida i nostri grandi classici: da Gino Paoli, a Luigi Tenco, passando per Fred Buscaglione e Fred Bongusto.

