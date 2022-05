YUNGBLUD è Il rappresentante rock’n’roll della Gen_Z . Ascolta i singoli.

YUNGBLUD pubblicherà il 2 settembre, per le label Locomotion/Geffen records, il terzo omonimo album prodotto dalla coppia Chris Greatti e Dylan Brady. Il ragazzo di Doncaster, South Yorkshire, vero nome Dominic Richard Harrison, in pochi anni è diventato il rappresentante rock’n’roll della Gen_Z facendosi portavoce dei freak e degli emarginati, partendo da zero ha costruito una legione di fan appassionati da tutto il mondo che ogni sera si radunano per i suoi concerti sold out e cantano a squarciagola ogni parola delle sue canzoni, come se la loro vita dipendesse da quello. Con collaborazioni con leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl, la traiettoria di YUNGBLUD appare brillante ed avvincente.

All’inizio di maggio YUNGBLUD ha pubblicato il singolo “Memories” ft. WILLOW, il brano ha superato il milione di stream nella prima settimana, è accompagnato da un video diretto da Colin Tilley. Parlando della canzone YUNGBLUD ha rivelato che “Questa canzone parla di lasciarsi alle spalle i trauma passati che puoi aver vissuto e parlarne al mondo. C’è qualcosa di liberatorio nel tramutare ricordi dolorosi del tuoi passato in lezioni per il tuo future. Voglio che le persone urlino questa canzone e che sia catartico. Parla di unirsi e trasformare il dolore tramutandolo in energia positive condividendo il peso con gli altri”.

Nel mese di marzo ha pubblicato “The Funeral” accompagnato da un video che vede la partecipazione dei leggendari Ozzy & Sharon Osbourne. Ad oggi “The Funeral” ha registrato 14,8 milioni di streams.

